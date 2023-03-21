Girne bölgesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Girne bölgesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
elektrik kesintisi

Girne bölgesinde yarın 4 buçuk saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 08.30-13.00 saatleri arasında Girne Polis Müdürlüğü, Ertuğrul Apakan Spor Salonu civarı ve Barış Parkı civarına elektrik verilemeyecek.


-Girne Sosyal Konutlar ve Palidama Apartmanları bölgesinde 3 saatlik kesinti

Girne Sosyal Konutların bir kısmı ve Palidama Apartmanları bölgesinde ise orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 13.30-16.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Elektrik kesintisiGirne
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar