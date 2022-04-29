Taksim sahasında ortak 1 Mayıs etkinliği düzenlenecek

Taksim Sahasında bazı Kıbrıslı Türk ve Rum sendikalar ortak 1 Mayıs etkinliği düzenleyecek.

KKTC’den Dev-İş, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-Sen, DAÜ-Sen; Güney Kıbrıs’tan ise Tüm Kıbrıs İşçi Federasyonu (PEO), Dayanışma Evinde basın toplantısı düzenleyerek 1 Mayıs Pazar günü Çetinkaya (Taksim) sahasında düzenlenecek ortak etkinlik hakkında bilgi verdi.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam, basın toplantısında amaçlarının ortak vatan ve ortak emekçi hakları ile ilgili taleplerini, ekonomik krizlerin faturasının emekçilere çıkarılmasının kabul edilmeyeceğini vurgulamak olduğunu belirtti.

Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin “dondurulmasını” kabul etmediklerini ifade eden Aşam, etkinlikte ortak vatan taleplerini de vurgulayacaklarını söyledi.

Kuzeyde 1 Mayıs etkinliği için toplanma noktasının Kuğulu Park saat 9:30 olduğunu hatırlatan Aşam, Surlariçi’nde Dikili Taş önünde günün önemi ile ilgili yapılacak konuşmanın ardından saat 11:00’de başlayacak etkinlikler için Çetinkaya sahasına doğru yürüyüşe geçileceğini belirtti.

Koral Aşam, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün emekçilere olumsuz yansıdığını, adada iki farklı para birimi, emekçilere iki ayrı ücret uygulaması bulunduğunu, taleplerinin eşit koşullarda yaşamak olduğunu ifade etti.

PEO Genel Sekreteri Sotiroula Charalambous ise, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi, emekçilerin talepleri için mücadelenin yükseltildiği bir gün olduğunu söyledi.

Charalambous, bu yılki etkinlik için Savaşa Karşı Barış ve Sosyal Adalet için Emekçiler Omuz Omuza sloganını belirlediklerini ifade etti.

Bir soru üzerine Charalambous, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin emekçilerin güçlerini birleştireceğinden faydasına olacağını, ancak Kıbrıs sorunu ile ilgili müzakerelerin donmasının çözüm ve yeniden birleşmenin yolunu kapadığını ve bunun emekçilerin aleyhine olduğunu savundu.

Basın toplantısında okunan ortak açıklamada da, Kıbrıs işçi sınıfının kazanımları için işçi hareketinin Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk öncülerinin saygı ile anıldığını belirtildi.

Dünya genelinde sosyal eşitsizliğin artmakta olduğunu, pahalılığın çalışan kesimin yaşam kalitesini kötüleştirdiği, büyük bir kesimin işsizlik, güvencesizlik ve yoksulluğa karşı mücadele verdiği kaydedilen açıklamada, “tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası kimliği olan iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon temelinde yeniden birleşme için mücadelenin sürdürüleceği” kaydedildi.

Açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmelerin İsviçre’nin Crans Montana kasabasında yapılan görüşmelerde kaldığı yerden mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlanması gerektiği savunuldu.