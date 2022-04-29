Eğitim Bakanlığı okullardaki güncel covid-19 vakalarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı son bir haftada okullardaki güncel covid-19 vakalarını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Açıklama şöyle:
Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Güncel rakamlar şöyle;
|29 NİSAN 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu
|Kapanan Sınıf Sayısı
|Covid-19 Pozitif
|Covid-19 Temaslı
|Öğrenci
|Öğretmen
|Personel
|Öğrenci
|Öğretmen
|Personel
|İlköğretim Dairesi
|60
|6
|1
|39
|1
|0
|1
|Genel Ortaöğretim Dairesi
|86
|14
|0
|15
|0
|0
|0
|Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
|14
|6
|0
|5
|1
|0
|0
|TOPLAM
|160
|26
|1
|59
|2
|0
|1
59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,31