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Eğitim Bakanlığı okullardaki güncel covid-19 vakalarını açıkladı

29 Nisan 2022
Eğitim Bakanlığı okullardaki güncel covid-19 vakalarını açıkladı







Milli Eğitim Bakanlığı son bir haftada okullardaki güncel covid-19 vakalarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.




 



Açıklama şöyle:

Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

 

 

Güncel rakamlar şöyle;

 

29 NİSAN 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs TablosuKapanan Sınıf Sayısı
Covid-19 PozitifCovid-19 Temaslı
ÖğrenciÖğretmenPersonelÖğrenciÖğretmenPersonel
İlköğretim Dairesi606139101
Genel Ortaöğretim Dairesi8614015000
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi14605100
 TOPLAM16026159201

 

 

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,31



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29 Nisan 2022


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