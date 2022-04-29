Eğitim Bakanlığı okullardaki güncel covid-19 vakalarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı son bir haftada okullardaki güncel covid-19 vakalarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Açıklama şöyle:

Milli Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Güncel rakamlar şöyle;

29 NİSAN 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu Kapanan Sınıf Sayısı Covid-19 Pozitif Covid-19 Temaslı Öğrenci Öğretmen Personel Öğrenci Öğretmen Personel İlköğretim Dairesi 60 6 1 39 1 0 1 Genel Ortaöğretim Dairesi 86 14 0 15 0 0 0 Mesleki Teknik Öğretim Dairesi 14 6 0 5 1 0 0 TOPLAM 160 26 1 59 2 0 1

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,31