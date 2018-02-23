Takla atıp durdu!

Ercan – İskele Anayolu üzerinde, dün sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan arabada iki kişi yaralandı

Ercan – İskele Anayolu üzerinde, 25 yaşındaki sürücü Ahmet Candağ’ın yönetimindeki NK175 plakalı araç ile takla atması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, dün sabah saat 09.00 sıralarında, Ercan – İskele Anayolu üzerinde, Ahmet Candağ’ın, yönetimindeki NK 175 plakalı salon araç ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada Serdarlı köyü yakınında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp takla attı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 29 yaşındaki Faruk Sahilli kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.