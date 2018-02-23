İnternetin yeni gözdesi: Çift yüzlü Narnia

Fransız hayvan fotoğrafçısı Jean Michel Labat, yüzünün yarısı gri, yarısı siyah olan Narnia isimli kediyi fotoğrafladı.

28 Mart 2017 tarihinde doğan British Short hair cinsi kedi nadir görünen yüz yapısı nedeniyle sosyal medyanın yeni gözdesi oldu.

Narnia’nın çift yüze sahip olmasına “kimera” olarak adlandıran genetik mutasyon neden oluyor.

Annenin rahminde meydana gelen iki veya daha fazla farklı zigotun oluşturduğu organizma, canlının iki farklı DNA türünün özelliklerini taşımasına neden oluyor.

Bu durumda, ikiz yavrular yerine, farklı özellikleri bir arada taşıyan tek bir yavru dünyaya geliyor.