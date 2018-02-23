Aylardır ülkede izinsiz kalıyordu

Narkotik ekipleri tarafından önceki gün düzenlenen operasyonunda yakalanan Oluwaseun Henri aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipleri tarafından şüpheli görülen zanlı Oluwaseun Henri’nin üzerinde uyuşturucu madde bulunması üzerine dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Yapılan soruşturmada suçlarını itiraf eden zanlı aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Eylül ayında ülkedeki izni doldu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğün’de görevli polis memuru Cemal Ramiz, zanlı Oluwaseun Henri’nin Eylül 2017 – 18 Şubat tarihleri arasında meydana gelen ülkede izinsiz ikamet etme ve kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklu olduğunu anlattı.

Polis, zanlının 18 Şubat tarihinde saat 22.30 sıralarında devriye gezen polis ekipleri tarafından şüpheli görüldüğünü ve üzerinde yapılan aramada, bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Ramiz, zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ayrıca yapılan araştırmada ülkemizde Eylül 2017 tarihinden itibaren izinsiz kaldığının tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru Cemal Ramiz soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkede izinsiz olarak bulunmasını da dikkate alarak uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.