Takımların teknik adam arayışları sürüyor

GÖZLER YENİ İSİMLERDE: Futbolda 9. hafta sonrasında Düzkaya, Mormenekşe ve B.Bağcıl’da teknik adam istifaları yaşanırken, gözler gelecek olan yeni isimlere çevrildi. Bu takımların içinden Mormenekşe elini çabuk tutarak Batu Seyis ile anlaşmaya vardı

DÜZKAYA BORATAŞ’LA GÖRÜŞTÜ: Düzkaya yönetimi dün tecrübeli teknik adam Mustafa Borataş ile görüşme gerçekleştirdi. Mustafa Borataş ve Düzkaya son detayları da görüşerek bugün resmi anlaşmayı imzalaması bekleniyor

Hüseyin KÖPRÜLÜ

K-Pet Süper Lig’de kötü günler yaşayan Düzkaya’da Teknik Direktör Orçun Volkan’ın, görevinden istifa etmesi sonrasında gözler takımın başına getirilecek olan isme çevrildi. Girne ekibi, geride kalan 9 haftada sadece 4 puan toplarken, Volkan takımının önünü açma adına ayrılma kararı vermişti. Düzkaya yönetimi dün tecrübeli teknik adam Mustafa Borataş ile görüşme gerçekleştirdi. Mustafa Borataş ve Düzkaya son detayları da görüşerek bugün resmi, anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

Mormenekşe Batu Seyis dönemi

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe’de teknik adam Ufuk Fırat 9.haftada takımının galip gelmesine rağmen maç sonrası istifa ederken, yönetim zaman kaybetmeden yeni isimlere yöneldi. Mormenekşe son olarak Döryol’da görev alan ve şu an boşta olan Batu Seyis ile anlaşmaya vardı. Seyis’in bugün takım ile ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.

Bağcıl’da arayışlar devam ediyor

1.Lig’in Güzelyurt bölgesi takımlarından Bostancı Bağcıl’da Teknik Direktörü Yüksel Tok istifası sonrasında yönetim vakit kaybetmeden 1-2 teknik adam ile görüşmelerini yoğunlaştırdı. B.Bağcıl’da ilk görüş Güzelyurt bölgesinden olan bir teknik adam. Yönetim en geç yarına kadar görüştüğü isimlerden biri ile anlaşmayı deneyecek.

Bostancı Bağcıl, ligin 10.haftasında ezeli rakibi Yalova’yı konuk edecek ve bu maça teknik direktör sorununu çözerek çıkmayı hedefliyor.