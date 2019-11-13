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Tempo hız kesmedi

13 Kasım 2019

LEFKOŞA’NIN KALBİ RİTİMLERLE ATTI:

Lefkoşa’nın uğrak mekanlarından Berlin Nicosia, bir kez daha DJ Doğuş Kılıç ve Erim TND’nin setleriyle eğlenceye doydu

 

Lefkoşa gecelerine ayrı bir enerji ve heyecan getiren Berlin Nicosia geçtiğimiz hafta sonu yine temposuyla dikkatleri üzerine çekti. Mekanda kabine giren DJ’ler her zamanki gibi eğlencenin nabzını ellerine aldı. DJ Doğuş Kılıç’ın setlerini Erim TND’nin ritimleri izleyerek temponun bir an olsun düşmemesini sağladı. Her iki DJ de kabindeki performansıyla eğlencenin kalbi oldu.

 

Mekanda eğlenen konukların keyfine ise diyecek yoktu. Bistronun verdiği enerjiyle yerlerinde duramayan konuklar gece boyunca renkli görüntüler oluşturdu. Öyle ki görüntüler objektiflere de oldukça enerjik karelerle yansıdı. Adından sıkça söz ettiren Berlin Nicosia’nın programları önümüzdeki haftalarda yaşanmaya devam edecek.

 



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