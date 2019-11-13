Sona doğru

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13 Kasım 2019

2019 Kuzey Kıbrıs Alpet Ralli Şampiyonası’nın altıncı ve son yarışı cumartesi günü Ergazi bölgesinde “Ovgoroz Rallisi” olarak gerçekleşecek

 

 

2019 Kuzey Kıbrıs Alpet Ralli Şampiyonası’nın altıncı ve son yarışı cumartesi günü Ergazi bölgesinde “Ovgoroz Rallisi” olarak gerçekleşecek.

Cumartesi saat 09.00’da Ergazi Köy Meydanı’ndan start alacak olan yarışta ekiper sırasıyla Kantara, Kilitkaya ve Ergazi etaplarını art arda ikişer kez geçecek.

Saat 16.15’te ise yine köy meydanında finiş görecek rallide toplamda 19 ekip start alacak. Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener yeni aracı Skoda Fabia R5 ile, eski Ralli Şampiyonu Ömer Yıldız – Mehmet Kasımoğlu yeni araçları Ford Fiesta S2000 ile, Kış Kupası Şampiyonu Edim Macila- Güner Şevketoğlu yeni ralli aracı Mitsubishi Lancer Evo 9 ile ve Mehmet Yücel-Mehmet Mişon ise Ford Fiesta R5 ile Ovgoroz Rallisi’nde yenilik yaşatacak.

Cevdet Alptürk ‘ün şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Ovgoroz Rallisi’nde genel klasman ilk 5’i ve sınıf şampiyonları da belirlenecek. Ovgoroz Rallisi’nin kayıtlarının kapanmasının ardından Takımlar Şampiyonası’nda ise Nethouse Ralli Team, Sınıf 4’te Özhan Karaduman, Sınıf N’de Murat Aşık ve Sınıf R’de Edim Macila şampiyonluklarını ilan etmiş oldu.

 

Zaman Tablosu

Seramonik Start               09:00

Öe1 Kantara                      09:33

Öe2 Kantara                      10:31

Toplama Girişi                   11:41

Öe3 Kilitkaya                     13:04

Öe4 Kilitkaya                     13:52

Toplama Girişi                   14:12

Öe5 Ergazi                          15:05

Öe6 Ergazi                          15:53

 

Kayıt Listesi

    Takım                                Pilot                                       Co-Pilot                                 Araç                                       Sınıf

  1. – Cevdet Alptürk                    Mustafa Yücener                 Skoda Fabıa R5                     2
  2. – Sadık Bilgimer                      Mustafa Kandır                    Mıtsubıshı Lancer Evo Iv    1
  3. – Ömer Yıldız                           Mehmet Kasımoğlu             Ford Fiesta  S2000              2
  4. – Selen Bilgimer                      Ahmet Buzlukçuoğlu          Mitsubushi Lancer Evo Iıı   1

5.Nethouse Rally Team      Murat Aşık                            Ali Kiremitcioğlu                  Mıtsubıshı Lancer Evo X     N

6.Nethouse Rally Team      Mehmet Kamiloğlu             Ahmet Özerdem                  Mıtsubıshı Lan Evo X  R4    2

  1. – Oktay Çocuk                         Hüseyin Çocuk                     Mıtsubıshı Lancer Evo Vı         1
  2. – Vural Vurur                           Turgut Albayrak                   Mıtsubıshı Lancer Evo Vıı          1
  3. – Edim Macila                          Güner Şevketoğlu               Mıtsubıshı Lancer  Evo Ix          N
  4. – Halil Mulla                             Ali Yoncu                               Mıtsubıshı Lancer  Evo Ix        N
  5. – Mehmet Yücel                     Mehmet Mişon                    Ford Fiesta R5                             2
  6. – Buğur Kambillili                    Niyazi Yorgancıoğlu             Mıtsubıshı Lancer Evo Vı          1
  7. – Hüseyin Arabulucu             Gökhan Bolatcıoğlu             Mıtsubıshı Lancer Evo Vı            1
  8. – Abdullah Topal                     Şükrü Çetin                           Mıtsubıshı Lancer Evo Vııı       1
  9. – Özhan Karaduman              Serdar Kumru                      Fiat Palio                                    4
  10. – Cevdet Alptürk                    İbrahim Kara                         Ford Fiesta R2                           4
  11. – Mahmut Özer                       Ali Burhan                             Ford Focus                               3
  12. – İrfan Göçen                          Mehmet Çağla                      Can Am Maverick X3               R
  13. – Serkan Bolkaner                  Ömer İlhan Sayar                 Mıtsubıshı Pajero                     T2


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