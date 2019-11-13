Sona doğru

2019 Kuzey Kıbrıs Alpet Ralli Şampiyonası’nın altıncı ve son yarışı cumartesi günü Ergazi bölgesinde “Ovgoroz Rallisi” olarak gerçekleşecek

2019 Kuzey Kıbrıs Alpet Ralli Şampiyonası’nın altıncı ve son yarışı cumartesi günü Ergazi bölgesinde “Ovgoroz Rallisi” olarak gerçekleşecek.

Cumartesi saat 09.00’da Ergazi Köy Meydanı’ndan start alacak olan yarışta ekiper sırasıyla Kantara, Kilitkaya ve Ergazi etaplarını art arda ikişer kez geçecek.

Saat 16.15’te ise yine köy meydanında finiş görecek rallide toplamda 19 ekip start alacak. Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener yeni aracı Skoda Fabia R5 ile, eski Ralli Şampiyonu Ömer Yıldız – Mehmet Kasımoğlu yeni araçları Ford Fiesta S2000 ile, Kış Kupası Şampiyonu Edim Macila- Güner Şevketoğlu yeni ralli aracı Mitsubishi Lancer Evo 9 ile ve Mehmet Yücel-Mehmet Mişon ise Ford Fiesta R5 ile Ovgoroz Rallisi’nde yenilik yaşatacak.

Cevdet Alptürk ‘ün şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Ovgoroz Rallisi’nde genel klasman ilk 5’i ve sınıf şampiyonları da belirlenecek. Ovgoroz Rallisi’nin kayıtlarının kapanmasının ardından Takımlar Şampiyonası’nda ise Nethouse Ralli Team, Sınıf 4’te Özhan Karaduman, Sınıf N’de Murat Aşık ve Sınıf R’de Edim Macila şampiyonluklarını ilan etmiş oldu.

Zaman Tablosu

Seramonik Start 09:00

Öe1 Kantara 09:33

Öe2 Kantara 10:31

Toplama Girişi 11:41

Öe3 Kilitkaya 13:04

Öe4 Kilitkaya 13:52

Toplama Girişi 14:12

Öe5 Ergazi 15:05

Öe6 Ergazi 15:53

Kayıt Listesi

Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

– Cevdet Alptürk Mustafa Yücener Skoda Fabıa R5 2 – Sadık Bilgimer Mustafa Kandır Mıtsubıshı Lancer Evo Iv 1 – Ömer Yıldız Mehmet Kasımoğlu Ford Fiesta S2000 2 – Selen Bilgimer Ahmet Buzlukçuoğlu Mitsubushi Lancer Evo Iıı 1

5.Nethouse Rally Team Murat Aşık Ali Kiremitcioğlu Mıtsubıshı Lancer Evo X N

6.Nethouse Rally Team Mehmet Kamiloğlu Ahmet Özerdem Mıtsubıshı Lan Evo X R4 2