Kıbrıs

Tüccaroğlu Kuruyemiş’te yangın

13 Kasım 2019
itfaye

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren “Tüccaroğlu Kuruyemişleri” isimli işyeri içerisinde dün sabah yangın çıktığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Tüccaroğlu Kuruyemiş’te muhtemelen fıstık kızartma makinesinde biriken fıstık kabuklarının aşırı ısı nedeni ile alevlenmesi sonucu yangın çıktığı belirtildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu yaklaşık 150 kilogram yer fıstığının tamamen yanarak zarar gördüğü kaydedildi.



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