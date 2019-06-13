Tahıl festivale bereket getirecek

ALAYKÖY’DEN SESLER YÜKSELECEK:

Alayköy Belediyesi tarafından düzenlenen 9.Tahıl Festivali yarın başlayarak aralarında Kurtalan Ekspres ile Zakkum gruplarının da yer alacağı birbirinden güzel konserler ve gösterilerle hayat bulacak

Alayköy Belediyesi’nin düzenleyeceği 9.Tahıl Festivali yarın başlıyor. Festivalde çeşitli halk dansları, modern dans ve animasyon gösterilerinin yanı sıra konserler de yer alacak. Festivalde yarın akşam ilk olarak Barış Manço’nun efsane grubu Kurtalan Ekspres sahne alacak. Öncesinde ise çeşitli gösteriler ve “Yetenek Sizsiniz” finalisti komedyen illüzyonist Enver Ertaş’ın güldüren ve düşündüren şovları yer alacak.

Festivalin ikinci gecesi olan 15 Haziran cumartesi akşamı ise yine çeşitli gösterilerin yanı sıra Etiyopya’dan gelecek 8 kişilik akrobasi grubunun hayretler uyandıracak ve nefesleri kesecek gösterileri yer alacak. İkinci gecenin finalinde ise Türkiye’nin ünlü gruplarından Zakkum sahne alacak.

Çeşitli turnuva ve yarışmaların da yapılacağı festivalde canlı soğuk heykeller, Mustafa Tozakı kalemi ile ücretsiz portre ve karikatür çizimi, Sahavet Aslan fırçası ile ücretsiz makyaj sanatı dolu dolu festivalin renkleri arasında olacak.

Festivalin finali ise pazar akşamı yapılacak. Çeşitli gösteriler yanında “Yetenek Sizsiniz”de iki defa finale kalmış Fire Strom ateş şov ekibinin mükemmel gösterileri, stüdyo 21 dans ekibi, Basri Can ve Nigar Muradova konserleri ile festival son bulacak. Festivalin yurt dışı bağlantıları ise Final Organizasyon tarafından gerçekleştirilecek.