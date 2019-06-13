Simge, Bengü’yü yerinden etti

Herkes “Yeni 4 Büyükler” ligine Aleyna Tilki’nin gireceğini düşünüyordu. Ancak popun Simge’si stratejik hamlelerle Demet Akalın, Hande Yener, Gülşen ve Bengü’den oluşan “4 Büyükler”e girmeyi başardı.

Pop müziğimizin “4 Büyükler”i 70’lerden beri değişmemişti. Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nilüfer ve Nükhet Duru, 2000’li yıllara kadar hep en büyüklerdi. 2000’leri de öyle geçirdiler ama bunda onlardan çok, yerlerini almak isteyenlerin beceriksizliği rol oynadı. Durum ancak 2010’lara geldiğimizde değişmeye başladı.

Değişti çünkü memleket de değişmişti. Dinleyici/seyirci de tabii… Artık daha genç bir dinleyici kitlesi vardı, neredeyse çocuk yaşlarda bir kitle. Ve bu kitle daha genç şarkıcılar, daha farklı şarkılar istiyordu.

Bu kitlenin isteklerini ilk fark eden ve hızlıca yerine getiren Demet Akalın oldu. Akalın’dan daha tecrübeli olmasına rağmen, Hande Yener daha sonra girdi bu kulvara. Serdar Ortaç destekli Bengü ve 90’lardan intikal Gülşen de aynı yolu tutturanlardandı.

Bu isimleri Aleyna Tilki zorlayacak ve birini yerinden edecek gibi gözükürken, başka bir şey oldu. Simge, “Ben Bazen” adlı albümüyle birlikte akınlarını sıklaştırdı ve dörtlünün en zayıf duvarı gibi görünen Bengü’yü aşağı indirdi, yerine kuruldu.