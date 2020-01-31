Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’na ilişkin Tadilat Anlaşması yürürlüğe girdi.

Türkiye’de Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 25 Ocak’ta imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın Tadili’ne İlişkin Anlaşma işlerlik kazanmış oldu.

20 Temmuz 2019’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği’ne ilişkin anlaşmanın tadil edilmesine yönelik anlaşma Türkiye’de Resmi Gazete’de yayınlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan 2082 no’lu kararname ile 25 Ocak 2020 imza tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın Tadili’ne İlişkin Anlaşma”nın onaylanmasına karar verildiği açıklandı.