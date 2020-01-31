Dünya
Avrupa Parlamentosu’nda sandalye dağılımı Brexit’le değişti
İngiltere’nin bugün Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılmasıyla (Brexit), Avrupa Parlamentosu’ndaki sandalye dağılımı değişti.
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nin açıklamasına göre, 1 Şubat itibarıyla parlamentodaki sandalye sayısı ve dağılım yeniden belirlendi.
1 Şubat’tan, yani yarından itibaren Avrupa Parlamentosu 705 sandalyeye sahip olacak. Parlamentoda, daha önce 751 sandalye vardı.
İngiltere’ye ait 73 sandalyeden 27’si diğer ülkelere dağıtılırken, 46’sı olası genişlemelerde kullanılmak üzere tutulacak.