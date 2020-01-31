Dünya

Avrupa Parlamentosu’nda sandalye dağılımı Brexit’le değişti

31 Ocak 2020

İngiltere’nin bugün Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılmasıyla (Brexit), Avrupa Parlamentosu’ndaki sandalye dağılımı değişti.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nin açıklamasına göre, 1 Şubat itibarıyla parlamentodaki sandalye sayısı ve dağılım yeniden belirlendi.

1 Şubat’tan, yani yarından itibaren Avrupa Parlamentosu 705 sandalyeye sahip olacak. Parlamentoda, daha önce 751 sandalye vardı.

İngiltere’ye ait 73 sandalyeden 27’si diğer ülkelere dağıtılırken, 46’sı olası genişlemelerde kullanılmak üzere tutulacak.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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