Kıbrıs

Arazi beyan süresi 14 Şubat’a kadar son kez uzatıldı

31 Ocak 2020

Ekilen, dikilen veya nadasa bırakılan arazilerin Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan süresi, son kez, 14 Şubat’a kadar uzatıldı.

Fon Müdürü İpek Kızılduman, 2019-2020 yılında ekilen ve/veya dikilen ve nadasa bırakılan araziler için beyan süresini 14 Şubat’a kadar son kez uzattıklarını duyurdu.

Kızılduman, ilk kez beyan edilecek parseller evraklı teslim edilmediği takdirde beyan başvurusunun kabul edilmeyeceği uyarısı yaptı.

PATATES BEYANLARI 17 ŞUBAT’A KADAR 

Açıklamasında, patates beyanlarıyla ilgili de duyuru yapan Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ocak ayı içinde ilkbahar ürünü patates ekimi yapılan arazilerin 17 Şubat’a kadar fona beyan edilmesi gerektiğini kaydetti.
Bu amaçla gereken başvuru formlarının fondan veya Tarım Dairelerinden temin edilebileceğini bildiren Kızılduman, formların teslim alma fişi karşılığında alınacağını duyurdu.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Dışişleri Bakanlığı: BM Güvenlik Konseyi işbirliği vurgusunu genişletmiştir

Dışişleri Bakanlığı: BM Güvenlik Konseyi işbirliği vurgusunu genişletmiştir

31 Ocak 2020
Photo of En çok yağış Yeşilırmak’a düştü

En çok yağış Yeşilırmak’a düştü

31 Ocak 2020
Photo of Akıncı, Yunan milletvekilinin AP’de Türk bayrağını yırtmasını kınadı

Akıncı, Yunan milletvekilinin AP’de Türk bayrağını yırtmasını kınadı

31 Ocak 2020
Photo of 25 bin öğrenci yarıyıl tatiline giriyor

25 bin öğrenci yarıyıl tatiline giriyor

31 Ocak 2020
Photo of Emlak ve Malzeme Dairesi açık artırma ile araç ve malzeme satışı yapacak

Emlak ve Malzeme Dairesi açık artırma ile araç ve malzeme satışı yapacak

31 Ocak 2020
Photo of Kumara muhtaç eğitim

Kumara muhtaç eğitim

31 Ocak 2020
Photo of Özgürgün davası karara kaldı

Özgürgün davası karara kaldı

31 Ocak 2020
Photo of Alevler arasında can pazarı

Alevler arasında can pazarı

31 Ocak 2020
Photo of Dışişleri: BM Güvenlik Konseyi işbirliği vurgusunu genişletti

Dışişleri: BM Güvenlik Konseyi işbirliği vurgusunu genişletti

30 Ocak 2020
Photo of Okullarda karneler yarın dağıtılacak, öğrenciler yarıyıl tatiline girecek

Okullarda karneler yarın dağıtılacak, öğrenciler yarıyıl tatiline girecek

30 Ocak 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı