Arazi beyan süresi 14 Şubat’a kadar son kez uzatıldı

Ekilen, dikilen veya nadasa bırakılan arazilerin Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan süresi, son kez, 14 Şubat’a kadar uzatıldı.

Fon Müdürü İpek Kızılduman, 2019-2020 yılında ekilen ve/veya dikilen ve nadasa bırakılan araziler için beyan süresini 14 Şubat’a kadar son kez uzattıklarını duyurdu.

Kızılduman, ilk kez beyan edilecek parseller evraklı teslim edilmediği takdirde beyan başvurusunun kabul edilmeyeceği uyarısı yaptı.

PATATES BEYANLARI 17 ŞUBAT’A KADAR

Açıklamasında, patates beyanlarıyla ilgili de duyuru yapan Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ocak ayı içinde ilkbahar ürünü patates ekimi yapılan arazilerin 17 Şubat’a kadar fona beyan edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu amaçla gereken başvuru formlarının fondan veya Tarım Dairelerinden temin edilebileceğini bildiren Kızılduman, formların teslim alma fişi karşılığında alınacağını duyurdu.