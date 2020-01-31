Odun fiyatlarında indirim

Orman Dairesi tarafından, 20 Ocak 2020 tarihinden itibaren, yakacak odun fiyatlarında değişikliğe gidilerek, indirim yapılmıştır.

Fasıl 60 Orman Yasası’nın 14. maddesi altında düzenlenen Orman Koruma ve Faydalanma Tüzüğü’nün 4. maddesine göre yapılan değişiklikte, “Orman ürünleri ve fidan fiyat listesi”nde satılan yakacak odunun fiyatı yeniden düzenlenerek, fiyatlar aşağı çekilmiştir.

Fiyatlarda indirim yapılan kalemler şöyle olmuştur:

Akasya, Çam, Servi, vs. Eski fiyat:200 TL, Yeni fiyat:175 TL

Harup ,Zeytin, vs. Eski fiyat:350 TL Yeni fiyat:300 TL

Okaliptüs, Sandal vs. Eski fiyat:230TL Yeni fiyat: 200 TL

Yeni fiyat listesi 20 Ocak 2020 itibarı ile yürürlüğe girmiştir.