Taçoy: Santral yatırımı mutlaka yapılacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, El-Sen ile imzaladıkları protokoldeki tüm şartları bakanlık olarak yerine getirdiklerini söyledi.

EL-SEN grevi ve santral alımı konularında açıklamalarda bulunan Bakan Taçoy, “sendika attığı imzanın gereği olan elektrik fiyatlarının düşürülmesine ilişkin çalışmayı henüz yapmadı” dedi.

Taçoy, 60 megawatt’lık santral için ihaleye çıkılacağını da belirtti.

EL-SEN grevi ve KIB-TEK konularında önemli değerlendirmelerde bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, EL-SEN ile imzalanan protokolün açık olduğuna işaret ederek, “benim 60 megawatt gücünde santral yapma sözüm var ve altına imza attım. Ben 60 megawatt’lık santral için ihaleye çıkacağım” dedi.

Sendikaya ve KIB-TEK çalışanlarına bunu defalarca söylediğini ifade eden Taçoy, meclis kürsüsü dahil yaptığı her konuşmada da bunu aktardığını hatırlattı.

Bakan Taçoy, “burada anlaşılmayan tek konu şudur: Sendika bunun illa ki 1 Aralık’a kadar ihaleye çıkmasını ve seçim yasaklarına girmemesini talep ediyor. Ama bu uluslararası bir ihale olacak ve uluslararası ihale de seçim yasaklarına mutlaka girecek. İhaleye girmeye niyeti olanlara zaman kazandırıp aklı selim bir ortam sağlamak açısından bu önemli ve gereklidir” dedi.

İhalenin Mayıs veya Haziran başına kadar tamamlanabilmesi için sendikadan zaman istediklerini ifade eden Taçoy, ancak EL-SEN yetkililerinin bu talebi anlayışla karşılamadıklarını söyledi.

EL-SEN’in yangından mal kaçırırcasına ihalenin illa ki 1 Aralık’ta tamamlanması ısrarının üzücü olduğunu dile getiren Taçoy, bu anlamsız ısrarın başta vatandaşlar ve ekonomik alanlar olmak üzere herkesi olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

Hasan Taçoy, elektrik fiyatlarının düşmesi için 60 megawatt’lık santral ile eşzamanlı olarak güneş enerjisi yatırımının da olmasını gerektiğini belirterek, bu gerçeğin de sendika tarafından iyi bilindiğini kaydetti.

Taçoy, EL-SEN ile imzalanan dört maddelik anlaşmanın ikinci maddesinde 28 teknik personel ve 8 çağrı merkezi genel hizmet görevlisini işe alınmasının bulunduğuna işaret ederek, bu alımların sınavla yapılması için gerekli münhallerin açılmış olduğunu söyledi.

Üçüncü maddede yer alan devletle olan mahsuplaşmaların da tümünün tamamlandığının altını çizen Taçoy, kurumun yıllardan sonra ilk kez devlete geçtiğimiz ay gününde paye ve kdv ödediğini açıkladı.

“Eylem yapacak olan birisi varsa o da ben ve bugünkü hükümettir” diyen Taçoy, imzalanan protokolün dördüncü ve son maddesinde yer alan, elektrik fiyatlarının düşürülmesi için sendikanın yapmayı taahhüt ettiği hiçbir şeyi yerine getirmediğini vurguladı.

Taçoy, sendikanın getireceği önerileri görüp kamuoyu ile paylaşacağını belirterek, “onların neler yapabileceğini görelim” dedi.

Taçoy, “Benim yaptığım tüm yatırımlar ve enterkonnekte dahil yapacağım tüm yatırımlar, hepsi de AKSA’nın bu ülkeden gitmesi içindir. Bunların hepsi sendikanın bilgisinde olan şeylerdir ve bunların olabilmesi için kendilerinden anlayış ve yardımcı olmaları dışında başka da bir şey talep etmedim. Bunu yapabilecekleri kanaatindeyim” dedi.

Bakan Taçoy, “olayların başka bir yolsuzluğa yol açacak şekle girmemesi için tüm tedbirleri alma ihtiyacı hissediyoruz. Ne bu dedikodulara geçit verecek bir karakterim, ne de bu gibi yolsuzlukları yapanları cezasız bırakmaya niyetim var” dedi.

Her şeyin adabına göre ve son derece şeffaf bir şekilde olacağı vurgusu yapan Taçoy, gerekirse polisiye tedbirlere de başvuracaklarını kaydetti.

EL-SEN’in eyleminin haksızlığını vatandaşların da iyi bildiğini ve bu nedenle de tepki gösterdiğini belirten Taçoy, yaşanan gelişmeleri tüm şeffaflığıyla halkla paylaşmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.