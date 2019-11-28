Kıbrıs

Değirmenlik Belediyesi sınırları içindeki köylerde yol tamiratı yapılıyor

28 Kasım 2019

Değirmenlik Belediyesi, belediye sınırları içerisindeki köylerde bulunan bozuk yolları onarıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bozuk yolların onarımına Erülkü Süpermarket’e giden Yenievler Sokak’tan başlandı ve yaklaşık 500 metrelik alanda bulunan çukurlar yamalandı.

Değirmenlik Belediyesi’nin çıktığı ihale ile başlanan yol yapımları sırasıyla Demirhan, Değirmenlik ve Cihangir olmak üzere devam edecek.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, belde sınırları içerisindeki tüm köylerde ihtiyaç görülen tüm yollara yama yapılacağının altını çizdi. Karavezirler, halkın daha çağdaş bir yaşam standardında yaşamayı hak ettiğini vurgularken, her zaman olduğu gibi muhtarlarla ve belde halkı ile birlikte çalışacaklarını belirtti.



Etiketler

İlgili Makaleler

Dikmen Trafo Merkezi’nde bakım ve onarım yapılacak

28 Kasım 2019
Sıla Usar İncirli

CTP, kadına yönelik şiddet paneli düzenledi

28 Kasım 2019
El-Sen Logo

EL-SEN: Özellikle halkı mağdur etmemek adına grev yasasına uyacağız

28 Kasım 2019

Atakan: Vatandaşı mağdur etmemek için hemen çalışmalara başladık

28 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı