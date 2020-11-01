Taçoy: Kararımı en geç salı günü vereceğim

Ulusal Birlik Partisi’nde genel başkanlık yarışında 2 bin 102 oy alarak ikinci tura kalan Hasan Taçoy BRT’ye yaptığı açıklamada ikinci tura katılıp katılmama kararını en geç Salı günü vereceğini ifade etti.

Taçoy ve Sucuoğlu ikinci turda

Faiz Sucuoğlu 2706 oyla birinci sırada, 2102 oyla Hasan Taçoy ise ikinci sırada bitirdi. UBP Genel Başkanlık adaylığı seçimi için haftaya tekrar kurultay gerçekleştirilecek. Kurultayda Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy yarışacak.

Dursun Oğuz: 688

Ünal Üstel: 575

Faiz Sucuoğlu: 2706

Nazım Çavuşoğlu: 691

Hasan Taçoy: 2102

Geçersiz oy: 39