Elektrikte kış tarifesi başladı

Elektrikte kış tarifesi bugün başladı.

Elektrikte kış tarifesi bugünden itibaren 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yürürlükte olacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun “üç zamanlı kontrol sizde” uygulamasında kış tarifesine geçiliyor.

Kış tarifesi Bugünden itibaren 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yürürlükte olacak. Buna göre kış tarifesinde hafta içi yoğun olmayan saatler; 22.00-07.00, normal saatler 07.00-17.00, yoğun saatler ise 17.00-22.00 Hafta sonu ve tatillerde ise yoğun olmayan saatler 24.00-07.00 Normal Saatler 22.00-24.00 ve 07.00-17.00 Yoğun saatler 17.00-22.00 olarak belirlendi…