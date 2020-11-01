Lions Garden ve Glapsides Disko Bar yasağa rağmen açtı

Bakanlık tarafından 16 Kasım 2020 tarihine kadar tüm diskoların kapalı olması emredilmesine rağmen açık olduğu tespit edilen Lions Garden ve Glapsides Disko Bar işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şöyle:

1- 01.11.2020 tarihinde, saat 00:17 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren “Lions Garden” isimli disko, ilgili Bakanlık tarafından 16 Kasım 2020 tarihine kadar tüm diskoların kapalı olması emredilmesine rağmen açık ve faaliyette olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu eğlence yeri işletmecisi O.G. hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2- 01.11.2020 tarihinde saat 00:45 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren “Glapsides Disko Bar” isimli disko, ilgili Bakanlık tarafından 16 Kasım 2020 tarihine kadar tüm diskoların kapalı olması emredilmesine rağmen açık ve faaliyette olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu eğlence yeri işletmecisi M.K. hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.