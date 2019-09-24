Taçoy: Hedef borçsuz KIB-TEK

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, hedeflerinin yılsonuna kadar borçsuz bir KIBTEK olduğunu belirterek, “Özelleştirme yok ama kurumu yaşatmak için de yapmamız gereken iş çok” dedi.

Taçoy, 2019 yılı sonuna kadar akaryakıt ve elektrik fiyatlarına zam olmayacağının altını çizerek, bu hedef doğrultusunda yoğun şekilde çalıştıklarını kaydetti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, katıldığı televizyon programında ülke ekonomisini değerlendiren Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, zam yaparak bir yere gelinmeyeceğine dikkat çekti ve zam yapmak yerine mahsuplaşmayı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Akaryakıt ve elektrik fiyatlarının seyri ile ilgili sorulan soruya cevap veren Taçoy, 2019 yılı sonuna kadar akaryakıt ve elektrik fiyatlarına zam olmayacağının altını çizerek, bu hedef doğrultusunda yoğun şekilde çalıştıklarını kaydetti.

“DALGALANMA VAR AMA ARTIŞ YOK”

Taçoy, suni bazı etkenlerin sebep olduğu dalgalanmalara işaret ederek, bu dalgalanmaların yüzde 5’i geçmeyeceğini, bu orandaki seyrin de 2019 sonuna kadar akaryakıt ve elektrik fiyatlarında artışa neden olmayacağını söyledi.

“ZAM YERİNE MAHSUPLAŞMA”

“Maliye ile bu noktada elbette biraz çekişeceğiz ama önemli değil, birbirimizi yakalarız, uzlaşırız. Bizden onlara daha farklı bir kaynak gider, bir dengeyi sağlarız” diyen Taçoy, göreve geldiği günden bu zamana kendisinden 6 kuruşluk bir zam talep edildiğini ancak kendisinin bu zammı yapmadığını ve yapmaya da niyetinin olmadığını söyledi. Zam yapmak yerine devlet ile mahsuplaşmayı tercih ettiğini dile getiren Taçoy, 460 milyon tutarında mahsuplaşma yapıldığını söyledi.

“EPEY FAZLA DÜŞMAN EDİNDİK”

Taçoy, devlet ile ilgili çalışmaların yanında büyük alacakların da üzerine gittiklerini kaydederek, küçük ve büyük çapta birçok kişinin üzerine gittiklerini, böylelikle çok fazla düşman edindiklerini kaydetti.

Bu çalışmaların neticesinde tahsilatta büyük ilerleme sağladıklarına dikkat çeken Taçoy, 100 milyon olan tahsilatın 150 milyona yükseldiğini söyledi.

“HEDEF, YILSONUNA KADAR BORÇSUZ KURUM”

2019 yılı sonuna kadar olan hedeflerinden de bahseden Taçoy, yılsonuna kadar borçsuz KIB-TEK hedeflediklerini, bu seyrin devamı halinde KIB-TEK’in yılı borçsuz tamamlayacağını kaydetti.

“Borçsuz bir duruma gelmesi demek düşük fiyatlı elektrik demek” diyen Taçoy, “İşte o noktaya gidene kadar yaptığınız ve yapacağınız işler, direnç gösterdiğiniz noktalar nelerdir, neler olmalıdır, maliyetler ne olmalıdır… Bunların olabilmesi için çok fazla bir enerji sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

“KIB-TEK’TE ÖZELLEŞTİRME YOK”

KIB-TEK’in özelleştirilmesi iddialarına değinen Taçoy, özelleştirme olmayacağını vurgulayarak, “Herkes bunu hanesine yazsın. Özelleştirme yok ama kurumu yaşatmak için de yapmamız gereken iş çok” dedi.