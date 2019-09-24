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Kızılyürek, Türkçe dili için harekete geçti

24 Eylül 2019

Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Niyazi Kızılyürek, 13 Eylül tarihinde Avrupa Komisyonu’na gönderdiği yazılı soruda, Avrupa Komisyonu’nun Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin resmi dilleri arasına girmesi için Türkçe’nin Avrupa resmi dilleri arasına katılmasını hızlandırmak için Komisyon’un ne gibi adımlar atmayı planladığını sordu.

Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’na yönelttiği soruda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 17 Şubat 2016 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’na Türkçenin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dillerinden biri olduğunu vurguladığını ve Avrupa Birliği’nin resmi dillerini düzenleyen TFUE’nun 342. maddesi gereğince Türkçenin de resmi Avrupa dilleri arasına alınmasını talep ettiğini belirterek, şöyle dedi:

“Şurası bir gerçektir ki, AB’nin Kıbrıslı Türk yurttaşları, anadilleri olan Türkçe’nin de AB’nin resmi dilleri arasına katılmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki, 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ilk defa Kıbrıslı Türkler’in ve Kıbrıslı Rumlar’ın oylarıyla bir Kıbrıslı Türk AP üyesi seçildi.

Bütün bunların ışığında, Türkçe’nin Avrupa resmi dilleri arasına katılmasını hızlandırmak için Komisyon’un ne gibi adımlar atmayı planladığını bildirirseniz memnun olurum.”

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