Güney KıbrısKıbrıs

AKEL: Anastasiadis siyasi eşitlikte iyi gitmiyor

24 Eylül 2019

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, müzakere sürecinin yeniden başlayıp başlamamasının, iki liderin, BM Genel Sekreteri ile yapacakları ayrı ayrı görüşmelerin sonucundan ortaya çıkacağını söyledi.

AKEL Basın Sözcüsü “tam da bu nedenle iki liderin söylediklerinde ve yaratacakları atmosfere iki kere dikkat etmesi gerekir” dedi. Stefanu, “üzülerek görüyoruz ki, Anastsiadis’in kamuoyu önündeki açıklamaları, doğrudan diyalogun yeniden başlaması çabasından başka her şeye hizmet etmektedir. Siyasi eşitlik ve etkin katılım konusunun devam eden şeytanlaştırılması, sarf edilen çabanın en ciddi engelidir ve olası bir başarısızlığın sorumluluğunun Kıbrıs Rum tarafına yüklenmesi tehlikesine gebedir. Güvenlik Konseyinin son kararında siyasi eşitlik terimini hatırlatmayı gerekli görmesi tesadüf değildir. Bu terimin temel boyutu, iki toplumun, federal hükümetin karar ve organlara etkin katılımını teşkil etmektedir. Etkin katılımın tam olarak neyi içerdiği yıllardır tartışılıyor” ifadelerini kullandı.

Alithia
Etiketler

İlgili Makaleler

Kızılyürek, Türkçe dili için harekete geçti

24 Eylül 2019

Taçoy: Hedef borçsuz KIB-TEK

24 Eylül 2019

Balıkçılara, balon balıkları için 180 bin TL ödendi

24 Eylül 2019

Erhürman: Federasyon 50 yıldır görüşülüyor diyenlerin formülü 150 yıl görüşülse de olmaz

24 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı