Kıbrıs

Balıkçılara, balon balıkları için 180 bin TL ödendi

24 Eylül 2019

Hayvancılık Dairesine balon balığı teslim eden 57 balıkçı için, Kooperatif Merkez Bankasına 180 bin TL ödeme yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, balıkçı malzemelerine zarar veren balon balıklarından avlayıp Daireye teslim eden 57 balıkçının Banka şubelerinden hakkedişlerini alabileceği belirtildi.

BALIKÇILARIN SOSYAL SİGORTA PRİM DESTEKLERİ ÖDENDİ

Öte yandan, balıkçılığı özendirmek ve balıkçıları sosyal güvenlik sistemine dahil etmek amacıyla düzenlenen sosyal sigorta prim desteği kapsamında, Hayvancılık Dairesi’ne kayıtlı küçük balıkçı gemileri sahibi 16 mesleki balıkçı için ise, Kooperatif Merkez Bankasına 54 bin TL yatırıldığı kaydedildi.

Etiketler

İlgili Makaleler

AKEL: Anastasiadis siyasi eşitlikte iyi gitmiyor

24 Eylül 2019

Kızılyürek, Türkçe dili için harekete geçti

24 Eylül 2019

Taçoy: Hedef borçsuz KIB-TEK

24 Eylül 2019

Erhürman: Federasyon 50 yıldır görüşülüyor diyenlerin formülü 150 yıl görüşülse de olmaz

24 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı