KıbrısManşet

Tabipler Birliği, online koronavirüs kontrolünü başlattı

29 Mart 2020
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) tüm dünyada uygulamada olan online Koronavirüs kontrolünü başlattı.

KTTB Başkanı Özlem Gürkut konuyla ilgili sosyal medya hesanından paylaşımda bulundu.

İşte paylaş:

“Burada toplanan veriler Sağlık Bakanlığı ve KTTB işbirliğinde değerlendirilecek.

Şüpheli bir durumunuz varsa sizlere ulaşılacak ve bilgi verilecektir.

Hastanelere gelmeye çekinen ama bazı şikayetleri olanlar varsa özellikle testi yapmalarını öneririm.Verdiğiniz bilgilerin doğru olması çok önemlidir.

Birbirimizi korumak,dayanışmak ve işbirliği yapmak çok önemli.”



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of DAÜ Mühendislik Fakültesi şeffaf yüz maskesi üretti

DAÜ Mühendislik Fakültesi şeffaf yüz maskesi üretti

28 Mart 2020
Photo of ‘İçinde bulunduğumuz kriz sürecinde siyaset yok, politika yok. Bizler birlikte çalışıyoruz

‘İçinde bulunduğumuz kriz sürecinde siyaset yok, politika yok. Bizler birlikte çalışıyoruz

28 Mart 2020
Photo of Karpaz Koordinasyon Komitesi çalışmalarına başladı

Karpaz Koordinasyon Komitesi çalışmalarına başladı

28 Mart 2020
Photo of Diş Tabipleri Odası: Birçok önlemde ve özellikle uygulamada geç kalındı

Diş Tabipleri Odası: Birçok önlemde ve özellikle uygulamada geç kalındı

28 Mart 2020
Photo of Bengihan: Bu süreçte sağlık çalışanlarının “sağlığı ve güvenliği” en önemli öncelik olmalıdır

Bengihan: Bu süreçte sağlık çalışanlarının “sağlığı ve güvenliği” en önemli öncelik olmalıdır

28 Mart 2020
Photo of KTOEÖS: Halkla dayanışmaya hazırız

KTOEÖS: Halkla dayanışmaya hazırız

28 Mart 2020
Photo of Eğitim Bakanlığı “Kesintisiz Eğitim Merkezi’ne Girişte İzlenecek Adımlar”ı açıkladı

Eğitim Bakanlığı “Kesintisiz Eğitim Merkezi’ne Girişte İzlenecek Adımlar”ı açıkladı

28 Mart 2020
Photo of Kıb-Tek: Elektrik fiyatlarında %15 indirim uygulayacak

Kıb-Tek: Elektrik fiyatlarında %15 indirim uygulayacak

28 Mart 2020
Photo of ‘Böyle devam ederse ACI TABLOLARA şahit olacağız’

‘Böyle devam ederse ACI TABLOLARA şahit olacağız’

28 Mart 2020
Photo of ‘Biz nefesimiz yettiği kadar buradayız,sen de lütfen evde kal KKTC’

‘Biz nefesimiz yettiği kadar buradayız,sen de lütfen evde kal KKTC’

28 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı