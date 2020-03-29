Gürkut: Maaş çekecek risk grubundaki ve 65 yaş üzeri kişiler bankalara mecbur değilse gitmemeli, gidecekse dikkatli olmalı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Gürkut,özellikle maaş çekecek risk grubundaki ve 65 yaş üzeri kişiler bankalara mecbur değilse gitmemeli, gidecekse çok dikkatli olmalıları konusunda uyardı.

Gürkut’un paylaşımı şu şekilde:

“GÖZDEN KAÇIRMAMAMIZ GEREKEN!

Hükümet maaşları 30 Mart ve 1 Nisan’da ödeyeceğini açıkladı. Ancak bankalar sınırlı sayıda şubelerini çalıştırdığı için, emekli maaşı çekecek risk grubundaki 65 yaşın üzerindeki kişilerin az sayıdaki banka şubeleri içinde, ardından da marketlerde birikme riski var.

Bu konuda: Bankaların ve marketlerin içine ayni anda sınırlı sayıda kişi alınmasına ve dışarıda sıra bekleyenler arasında da güvenli mesafe sağlanmasına LÜTFEN dikkat edelim.”