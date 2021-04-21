T-rex’lerin insanlarla aynı hızda yürüdüğü ortaya çıktı

Royal Society Open Science adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma, Hollanda’da yer alan Amsterdam Vrije Üniversitesi’ndeki bilim insanları tarafından gerçekleştirildi.

Çalışmada, Leiden şehrindeki Naturalis Biyoçeşitlilik Merkezi’nde bulunan 12 metrelik T-rex fosilinden yola çıkan araştırmacılar, T-rex’in kuyruğunu kullanarak bir bilgisayar modeli üzerinden dinozorun adım ritimlerini hesapladı.

Daha sonra adım ritimlerini T-rex’in fosilleşmiş ayak izlerinin ölçüleriyle çarpan bilim insanları, bu dev dinozorun temel referans olarak normal yürüme hızının saatte 4,6 kilometre olduğunu tespit etti.

Önceki bilimsel araştırmalardan ayrı olarak bu çalışmada T-rex’in kuyruğunun da hesaplamalarda göz önünde bulundurulması sonuçları daha ilginç hale getirdi.

Araştırmanın başyazarı Pasha van Bijlert, T-rex’in normal yürüme hızının şu anda hayatta olan birçok farklı canlıyla benzerlik taşıdığını belirtti.

Bijlert, dev dinozorun yürüyüş hızının “insan, devekuşu, at, fil, zürafa, Afrika antilobu ve ceylanların tercih ettiği hızlarla önemli derecede benzer bir dağılım içinde yer aldığını (3,5 ila 4,9 kilometre/saat arası)” ifade etti.

Önceki araştırmalardaysa T-rex’in kalça ve bacak uzunluklarından yola çıkan bilim insanları, dinozorun ortalama yürüme hızını 7,2 ila 10,8 kilometre/saat olarak belirlemişti.