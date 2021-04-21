Tarantulalar dünyayı nasıl “fethetti”?

Bilim insanları, tarantulaların 100 milyonu aşkın bir süre önce bugün Amerika kıtası diye bilinen bölgede ortaya çıktığını ve oradan dünyanın dört bir yanına yayıldığını tespit etti.

Bu tüylü yaratık, Antarktika haricindeki bütün kıtalarda yaşamını sürdürüyor. Bu durum araştırmacıları şaşırtıyor. Zira tarantulalar “evine düşkün” olmalarıyla biliniyor.

Dişiler yuvalarından nadiren ayrılıyor. Yumurtadan çıkan yavrular pek uzaklaşmıyor. Erkeklerse sadece eş aramak için etrafta geziniyor.

Peki bu “ev kuşu” 7 kıtanın 6’sına gitmeyi nasıl başardı?

Bilim insanları bu soruyu cevaplamak için tarantulaların kökenini araştırdı. Hem 29 tarantula hem de 18 örümcek türüne ait transkriptomlardan (hücrede bulunan bütün gen okumalarının koleksiyonu) alınan moleküler ipuçlarına dayanarak tarantulaların soyağacı çizildi.

Söz konusu örümcek türleri, Mygalomorphae adlı tarantulaları da içeren örümcek takımına mensup.

Araştırma ekibi daha sonra fosil verilerine dayanarak soyağacını kronolojik hale getirdi.

Öte yandan bu hayvanların fosilleri son derece nadir. Biri Meksika’da bulunan yaklaşık 16 milyon yıllık, diğeri Myanmar’da bulunan yaklaşık 100 milyon yıllık sadece iki tarantula fosili var.

Ancak çalışmada kullanılan bir bilgisayar yazılımı, diğer örümcek fosillerine dayanarak kadim tarantulaların yaşlarını hesaplamayı başardı.