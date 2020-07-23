Kıbrıs

Süt ödemeleri yapıldı

23 Temmuz 2020
KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Süt Endüstrisi Kurumu, çiğ süt bedelleri, para, SÜTEK,

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Mayıs devresinin geriye kalan yüzde 25’lik kısmını ve 1-15 Haziran devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 60’ını bugün ödedi.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16-31 Mayıs döneminde SÜTEK’e süt veren 871 üretici için, toplam 18,319,866,57 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 25’lik (4,579,966.64 TL) kısmı bugün üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırıldı.

Öte yandan, 1-15 Haziran döneminde SÜTEK’e süt veren 856 üretici için toplam 17,909,746.32 TL’lik  çiğ süt bedellerin yüzde 60’ı da bugün üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırıldı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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