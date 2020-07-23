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Kalın: Biz sadece haklarımızı korumak için oradayız

23 Temmuz 2020
İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belirsizlik Çağında Türk Dış Politikası, Doğu Akdeniz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye, Yunanistan

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Belirsizlik Çağında Türk Dış Politikası” başlıklı etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine işaret ederek, Doğu Akdeniz ve Ege’de deniz sınırları ve kıta sahanlığı gibi çözümlenememiş konular bulunduğunu anımsattı.

Yunan tarafının Ege ve Doğu Akdeniz’de maksimalist iddialarda bulunduğunu vurgulayan Kalın, “Bu mantığa, coğrafyaya ve uluslararası anlaşmalara aykırıdır. Yunanistan’ın maksimalist pozisyonunu kabul etmiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, Oruç Reis araştırma gemisinin, Doğu Akdeniz’deki araştırma faaliyetine ilişkin olarak da “Yunanistan’ın aşırı tepki gösterdiğini düşünüyoruz. Doğu Akdeniz’de herhangi bir askeri veya siyasi gerginlik istemiyoruz” diye konuştu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin de Yunanistan gibi davrandığını ve Avrupa Birliği üyeliğini Türkiye’ye baskı amacıyla “pazarlık kozu” olarak kullandığını hatırlatan Kalın, “Doğu Akdeniz’deki tüm doğal kaynakların adil biçimde paylaşılmasını istiyoruz. Biz sadece haklarımızı korumak için oradayız. Tehdit veya yaptırım söylemlerini asla kabul etmeyiz.” diye konuştu.


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