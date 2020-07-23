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Gürcafer: Koalisyon hükümeti ülkeye zarar veriyor

23 Temmuz 2020
Cafer Gürcafer, UBP, HP, istifa, istifaya çağırdı,

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin ülkeye zarar verdiğini savundu ve  hükümeti istifaya çağırdı.

Gürcafer yazılı açıklamasında, hükümet ortağı partilerin her birinin ülke demokrasisi için değerli olduğunu vurgulayarak, “ancak bu ortaklık ülkeye zarar vermektedir” dedi.

Ülkeye hizmet etmek amacıyla kurulan koalisyon hükümetinin ülkeye fayda sağlamak bir yana  adeta zarar verir noktaya geldiğini savunan Gürcafer, şu ifadeleri kullandı:

“Ülke yönetimi için var olan makamlar, çözüm bekleyen bir sürü sorun varken, günlük atışmalara odaklanmış olan hükümet ortakları tarafından işgal edilmektedir. Bu nedenle UBP – HP Hükümetine çağrımızdır; lütfen artık istifa edin, bizleri de sokaklara döküp eziyetlemeyin!”


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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