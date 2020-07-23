Dünya

Dünya genelinde vaka sayısı 15 milyon 450 bini aştı

23 Temmuz 2020
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Yeni tip koronavirüs dünya genelinde 15 milyon 450 binden fazla insana bulaştı.

Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 631 bin 645’e ulaşırken 9 milyon 407 binden fazla insan iyileşti.

En fazla vakanın olduğu yer ise Amerika Birleşik Devletleri.

ABD’de toplam vaka sayısı 4 milyon 113 bini geçti.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 146 binden fazla insan hayatını kaybetti.

ABD’nin ardından 2 milyon 234 bin vaka ve 82 binin üzerinde can kaybıyla Brezilya geliyor.


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