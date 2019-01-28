Sürücüsüz otomobil için büyük işbirliği!

Otomotiv sektörünün en önemli inovasyon hamlelerinden birisi de sürücüsüz otomobil teknolojisi. Her ne kadar heyecan verici bir teknoloji de olsa, sürücüsüz otomobillerin henüz alacağı çok yol var.

Microsoft ve MIT ise bu yolu biraz daha kısaltmak için işbirliği yapmaya karar verdi. Peki, bu işbirliği tam olarak neyi kapsayacak ve nasıl iyileştirmeler yapılacak?

Microsoft ve MIT işbirliği sürücüsüz otomobil teknolojisine neler katacak?

Sürücüsüz otomobiller son yıllarda yaptıkları kazalarla gündeme gelmişti. Özellikle Google‘ın bu anlamda yaptığı testler, teknolojinin bugünlere gelmesinde büyük rol oynadı.

Yapay zeka, kurallara uygun hareket etse de insan davranışlarını her zaman hesaplayamadığı için kazalar da kaçınılmaz hale geliyor.

Microsoft ve MIT ise bir araya gelerek yaptıkları çalışmada insan davranışlarını taklit eden ve öğrenerek trafikte nasıl hareket edilmesi gerektiğini çözümleyebilen bir yapay zeka geliştirdi.

Yapay zeka, ilk başlarda bir sürücüyle birlikte yola çıkacak. Yapay zekanın hata yaptığı yerlerde sürücü müdahale edecek ve geliştirilen bu sanal sürücü bu müdahaleler ile sürüşünü geliştirebilecek.

Bu program henüz canlı trafikte denenmiş değil. Şu ana kadar yapılan bütün testler simülasyonlar aracılığıyla gerçekleştirildi. İlk yapılan denemelerde yapay zekanın çok başarılı olduğu ve sürüşünü geliştirdiği paylaşılan bilgiler arasında.

Ancak bu yeni yapay zeka sürüş programının ne zaman trafiğe hazır olacağı belli değil. Tahminler 2020 yılında ilk gerçek anlamda sürücüsüz otomobillerin yollara çıkabileceği yönünde.

Peki siz ne düşünüyorsunuz, Microsoft ve MIT tarafından yapılan bu işbirliği sürücüsüz otomobil teknolojisine olumlu bir katkıda bulunabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.