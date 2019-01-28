Google Asistan, komutları kişiselleştiriyor

Google yüz tanıma özelliğini aktif bir şekilde kullanabilmek için uygulamalarında bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. Bu süreçte Google Asistan yüz eşleştirme özelliği ile daha kişisel komutlar oluşturmanızı sağlayacak!

Google Asistan yüz eşleştirme özelliği kişiselleşecek!

Google, ilk olarak kişiselleştirilmiş sonuçlar elde etmek için Asistan’ı kullanmak istediğinizde, ses eşleştirmeye alternatif olarak cihazların yüz tanıma sensörlerinden yararlanacak. Android’in Google Asistan uygulamasının yeni beta sürümündeki kodlarla ortaya çıkan bu özellik birçok farklı işlev içerecek.

Yüz tanıma özelliği olan cihazlarda, uyarlanmış komutlar sağlamak için yüzünüzü tarayacak. Bununla birlikte, yeni makine öğrenimi teknolojisi ile asistanınızı yavaş yavaş eğitebilecek, mimiklerinizin algılanmasıyla birlikte daha kişisel sonuçlar elde edebileceksiniz.

Yüz eşleştirme özelliği ile farklı profiller tanımlayabilecek ve her profile göre farklı sonuçların çıkması için asistanınızı dilediğinizce yönlendirebileceksiniz. Bir ses profili oluşturmak zorunda kalmadan hassas bilgileri görüntüleyebilir veya komutlardan yararlanabileceksiniz.

Bu özellik ile aynı zamanda konuşamayan insanlar içinde erişim kolaylığı hedefleniyor. Çünkü Google, cihazların ve uygulamaların kişiselleşme süreçlerinde kullanıcıları yormamasını istiyor. Genel olarak bu özellik kullanıcıların gizlilik seçeneklerine bir yenisini daha eklemekle birlikte, daha kişisel bir asistan sunmayı planlıyor.

Yüz eşleştirme özelliğinin ne zaman yayınlanacağı konusunda hiçbir ipucu yok. Beta sürümündeki kodların ilk etap olduğunu varsayarsak. Kısa süre içerisinde de resmi duyurular ile doğrulanmasını umuyoruz.