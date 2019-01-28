Eski Akıllı Telefonu Yeniden Kullanmanın Akıllı Yolları

Günümüz şartlarında belli bir yaşın altındaki çocukların dışında neredeyse herkesin bir mobil telefonu bulunuyor. Bu telefonların çok büyük bir oranı da akıllı telefonlardan oluşuyor.

Evde bulunan bütün bireylerin bir telefonu olduğundan zamanla kullanılan telefonlardaki teknolojik yetersizlikler veya donanımsal sorunlar yüzünden telefon yenilemeleri söz konusu oluyor. Çoğu zaman, evde bulunan eski telefonlar kıyıda köşede işe yaramadan bekliyor.

Bu haftaki yazımda, eski Android veya iOS tabanlı akıllı telefonları akıllı şekilde değerlendirme yollarından bahsedeceğim.

Eski Akıllı Telefonu Uzaktan Kumanda Olarak Kullanmak

Eski akıllı telefonları oldukça fonksiyonel bir uzaktan kumanda olarak kullanmak içten bile değil. Evde kullanılmakta olan akıllı televizyonların mutlaka bir akıllı telefon uygulaması bulunuyor. Evde bulunan kablosuz internet ağı üzerinden, uygulamalar ile televizyonu yönetmek oldukça basit hale geliyor. Akıllı telefon ile televizyonun aynı Wi-Fi alanında bulunması oldukça önem taşıyor. Bazı eski telefonlarda infrared sensörü bulunuyor. Bu sensör sayesinde ek bir uygulama yüklemeden eski akıllı telefonu direk uzaktan kumanda olarak kullanmak işten bile değil. İnfrared özelliği olan eski telefonu uzaktan kumanda olarak kullanmak için internette küçük bir araştırma yapmak yeterli olacaktır.

Eski Akıllı Telefonu Arabada Dokunmatik Ekranlı Arabirim Olarak Kullanmak

Eski akıllı telefonu arabada fonksiyonel dokunmatik ekranlı bir eğlence sistemi olarak kullanabilirsiniz. Örneğin, internet bağlantısı olmadan da telefonu bir navigasyon cihazı olarak kullanmak içten bile değil. Aynı şekilde, eski akıllı telefonu, anlık olarak hız gösteren, müzik çalabilen, film izlenilen ve daha bir çok işlevi sunabilen bir ara birim olarak kullanmak mümkün.

Eski Akıllı Telefonu Çocuk Kamerası Olarak Kullanmak

Eski akıllı telefonu bebekler için sese ve harekete duyarlı bir akıllı kamera olarak kullanabilir ya da aynı şekilde evde bir hırsız alarm sistemi olarak değerlendirebilirsiniz. Eski telefonu bebeğin bulunduğu ortama koyarak, ses ya da hareket durumunda size sesli ya da mail ile bilgi verebilen bir cihaz olarak kullanabilirsiniz. Bu işlemler için kullanılan platforma göre değişen uygulamaları akıllı telefona yüklemeniz gerekiyor. Aynı şekilde, evde devamlı internet bağlantısına sahip olan eski akıllı telefonu bir hırsız alarm sistemi olarak da kullanma şansına sahipsiniz. Özellikle evde kimse yokken, akıllı telefonun ön ya da arka kamerasını kullanarak, herhangi bir hareket durumunda direk bilgi verebilen uyarı cihazı olarak kullanmanız mümkün.

Eski akıllı Telefonu Masa üstünde çok fonksiyonlu saat olarak kullanmak

Eski akıllı telefonu çok fanksiyonlu güzel bir akıllı saat olarak kullanabilirsiniz. Özellikle gece görülebilen saat temaları kullanarak, işlevsel bir cihaz olarak değerlendirebilirsiniz. Yine farklı işletim sistemi kullanan cihazlar için kendi uygulama havuzlarında masaüstü saat uygulamaları bulunuyor.

Eski akıllı telefonu çocuklar için oyun konsolu olarak kullanmak

Çocuklar akıllı telefon ile oyun oynamayı çok seviyorlar. Eminim evde çoğu kişi çocuklar yüzünden telefonları ile fazla ilgilenme şansı bile bulamıyor. Bu gibi durumlarda, eski akıllı telefonu çocuklar için bir oyun konsolu olarak kullanmak, oldukça akıllı bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Eski akıllı telefonu resim çerçevesi olarak kullanmak

Eski akıllı telefonun değerlendirilebileceği alanlardan birisi de, resim çerçevesi olarak kullanmak. Yine uygulama havuzlarından bulunacak uygun yazımlar ile oldukça eğlenceli resim çerçeveleri bulmak mümkün. Resim çerçevesine aynı zamanda fon müziği de ekleyerek, oldukça etkileyici ortamlar oluşturulabilir.