Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan Android Q (Android 10) ile ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bugün ise, Android Q ile kullanıcılara Face ID benzeri bir yüz tanımlama sistemi sunulacağı gün yüzüne çıkartıldı.

Android Q, Face ID özelliği ile geliyor!

Android Q güncellemesi ile beraber, Karanlık Mod başta olmak üzere birçok önemli özelliği kullanıcılara sunacak olan Google, oldukça iddialı geliyor.

Daha önceden, Android 10 güncellemesi ile ilgili bir takım detayları paylaşan XDA Developers, şimdi ise yeni Android sürümünün önemli bir özelliğini daha gün yüzüne çıkarttı.

XDA Devolopers’ın aktarmış olduğu bilgiler doğrultusunda, Android Q ile birlikte kullanıcılara Face ID benzeri bir yüz tanımlama sistemi sunulacağı belirtildi.

Sızdırılan kodlarda söz konusu bu özelliği doğrulayan XDA, bunun haricinde ise bu özelliğin sadece yüz tanımlama ile sınırlı kalmayacağını da müjdeledi.

Geliştirilen yazılım sayesinde, tıpkı Apple‘da olduğu gibi bu yüz tanımla sistemininde de satın almalarda gerçekleştirebileceğimizi belirten XDA, yeni Android güncellemesi ile birlikte kullanıcıların güvenliği daha üst seviye taşıyacaklarını da özellikle vurguladı.

Geçtiğimiz güncelerde Google Pixel 3 XL‘a yüklü olan Android 10‘un görsellerini paylaşan XDA, bu özellikten de bahsetmişti. Ancak, söz konusu bu özelliği Pixel 3 XL’ın yeterli donanımı olmamasından dolayı aktif edemediğini belirten XDA, bu sistemin 2019 amiral gemilerinde kullanılacağını belirtmişti.

Peki, siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Android 10 ile ilgili beklentilerinizi hemen aşağıda yer alan yorum kısmından aktarabilirsiniz.