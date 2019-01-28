May anlaşmasız Brexit’e müsade etmeyecek ama kozu tutmak istiyor

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Başbakan Theresa May kabinesindeki bakanlara ülkeyi anlaşmasız şekilde Avrupa Birliği’nden çıkarmayacağını ancak bunu kamuoyuna açık şekilde ilan etmek istemediğini söyledi.

The Sun gazetesinin kabine kaynaklarına dayandırdığı haberde May’in ‘anlaşmasız Brexit’ seçeneğini, AB ekonomisine de zarar vermesi açısından, olası yeni müzakerelerde önemli bir koz olarak gördüğü belirtildi.

Parlamenterler Brexit’in kaderini şekillendirmeye çalışıyor

İngiltere’nin üyelikten çıkışına iki ay süre kala İngiliz parlamenterler May’in ezici şekilde reddedilen anlaşmasını kurtarmanın yollarını arıyor.

29 Ocak’ta atılacak yeni adımları tartışacak olan parlamentonun her iki kanadından da toplam 11 vekil seçeneklerin çoğalması adına reddedilen anlaşmaya bazı değişiklik önergeleri verdi.

Bunların en önemlisi Muhafazakar milletvekil Graham Brady’nin önergesi. Önergede anlaşmanın reddinde neden olan ‘İrlanda sınırına ilişkin tedbir maddesi’nin fiziki sınıra mani olacak alternatif bir düzenleme ile değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Bir başka Muhafazakar vekil Andrew Murrison da önergesinde tedbir maddesinin geçerli olacağı net sürenin belirtilmesini talep ediyor.

İkinci referandum talebi devam ediyor

Önergeler içerisinde İşçi Partisi ve Liberaller anlaşmasız ayrılık seçeneğinin gerçekleşmemesi için ikinci referanduma ilişkin gerekli adımların atılmasına yönelik talepler de bulunuyor. İkinci referandumda sorulacak soruya ilişkin farklı seçenekler de sunuluyor.

Sterlin yine değer kaybetti

Pazartesi günü yüzde 0,1’lik düşüle biraz daha değer kaybeden İngiliz Sterlini, May anlaşmasının reddedilmesinin ardından son 15 aydır az da olsa ilk kez yükselme göstermişti. Ne var ki, Brexit süresinde yaşanan belirsizlikler bir kez daha Sterlin’in üzerindeki baskıyı arttırdı.

Aşağı yönlü hareketin parlamentoda değişiklik önergeleri ile ilgili oylamalar sonuçlanana kadar devam edeceği öngörülüyor.