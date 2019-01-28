Galatasaray’da Ze Luis iddiası

Galatasaray, Spartak Moskova’nın golcüsü Ze Luis için için transfer teklifinde bulundu.

Galatasaray’da gözler forvet transferine çevrilmiş durumda.

Ara transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala sarı-kırmızılılar için flaş bir isim ortaya atıldı.

Sarı-kırmzılılar, daha önce ilgilendiği Ze Luis için kulübü Spartak Moskova’ya teklif yolladı. Fotomaç Gazetesi’nin yayınladığı belgeye göre, Galatasaray, Yeşil Burun’lu golcü için 7.5 milyon Euro’luk bir teklif yaptı.

Şükrü Haznedar imzasıyla Rus kulübüne gönderilen mektupta, 7.5 milyon Euro’luk teklifteki 3’te 1’lik kısmının 28 yaşındaki forvetin lisansın çıkmasıyla Spartak Moskova’ya gönderileceği, ikinci taksit olan 2.5 milyon Euro Ekim 2019’da aktarılacak.

Son taksit ise Nisan 2020 olarak belirtildi.