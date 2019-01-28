Dünya

Güney sınırlarımız yakınlarına helikopterlerle IŞİD militanı bırakılıyor

28 Ocak 2019
Rusya

Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı İgor Zubov, Rusya’nın Tacikistan sınırında Pakistan’dan, nereye ait olduğu bilinmeyen helikopterlerle yoğun bir şekilde IŞİD militanlarının bırakıldığını söyledi.

Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı İgor Zubov, Rusya sınırına nereye ait olduğu bilinmeyen helikopterle çok sayıda militanın bırakıldığını ifade etti.
Zubov “Görünüşe göre gelecekte çok sayıda göçmeni Rusya’ya doğru yığarak büyük çapta provokasyonlara ve bunların doğuracağı çok sayıda sonuca hazırlanılıyor” dedi.

Zubov, artık yasalara daha uygun hareket etseler de Tacikistan ve Özbekistan’dan gelen ziyaretçilere de dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Zubov “Buraya getirdikleri ideoloji, özlemlerine en başından beri daha çok dikkat edilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

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