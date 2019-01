50 İlk Öpücük’ filmi Japonya’da gerçek oldu

Aşık olduğu kadının geçirdiği kaza sonrasında hafıza kaybına uğraması üzerine her gün sevgilisine kendini yeniden tanıtan ve aşık etmek durumunda kalan Li Huayu’nun yaşadıkları akıllara Hollywood’un sevilen yapımlarından ’50 First Dates’ (50 İlk Öpücük) filmini getirdi.

Başrollerini Adam Sandler ve Derry Barrymore’un paylaştığı ’50 First Dates’ (50 İlk Öpücük) filmi Japonya’da gerçeğe dönüştü. Yaklaşık 2 buçuk yıldır birlikte olan Maruyama ve Li Huayu’nun hayatı, genç kadının yaşadığı kaza ile bütünüyle değişti.

Bisiklet sürdüğü sırada kendisine çarpan araba Maruyama’nın hayatını sonsuza kadar değiştirdi. Maruyama, kaza sonrasında bir sabah uyandığında aralarında erkek arkadaşı ve ailesi de olmak üzere hayatındaki kimseyi tanımamaya başladı.

Oddity Central’da yer alan habere göre, Maruyama isimli 24 yaşındaki genç kadın yaşadığı sürekli hafıza kaybı nedeniyle, sıklıkla kendisine aşık olduğunu hatırlatmak durumunda kalan çok sevdiği nişanlısı Li Huayu’yu terk etmek zorunda kaldı.

Aradan geçen süre içerisinde genç kadının fiziksel yaraları tamamıyla iyileşse de hafızası bir türlü geri gelmek bilmiyordu. Zaman içerisinde işler daha da kötüye gitmeye başlıyor ve Maruyama’nın hafızası her geçen gün silinmeye devam ediyordu.

Büyük bir özveriyle ilişkilerini devam ettirmeye çalışan Li, her sabah yeniden Maruyama’ya kendini tanıtmaya ve ilişkilerine dair kanıt göstermeye devam ediyor.

Li’nin çabalarıyla ikili arasındaki ilişki sürmeye devam ederken Maruyama, hafıza kaybının ilişkilerinde yarattığı baskıdan ötürü ayrılmaya karar verir.

