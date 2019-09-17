Sürmeli Akbulut mahkeme merceğinde

Geçitköy’de 2003 yılında çocukluk arkadaşı Cevdet Dereci’yi öldürmekten sabıkası bulunan Sürmeli Akbulut, bu kez eski eşini döverek ölümle tehdit edince yine kodesi boyladı

Evrim KAMALI

Eski eşini öldürmekle tehdit eden Sürmeli Akbulut, tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Çamlıbel Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, 15 Eylül 2019 tarihinde Çamlıbel’de zanlının eski eşini, aralarında çıkan tartışma esnasında dövdükten sonra ‘eğer polise gidersen seni keserim’ diyerek tehdit ettiğini söyledi. Polis, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını ifade etti.

Kadının doktor kontrolünden geçirilerek, darp raporu aldıklarını kaydeden polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, adam öldürme, kasti hasar, vahim zarar başta olmak üzere birçok sabıkası olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Suçlamaları reddetti

Mahkemeden söz hakkı alan zanlı, eski eşine vurmadığını, suçun işlenmediğine oğlunun şahit olduğunu, eşinin yüzünü kapıya çarptığını iddia etti.

Yargıç Meltem Dündar, iddiaların araştırılması için zanlı aleyhinde tutukluluk emri verdi. Dündar, soruşturmada zanlının oğlundan da ifade alınmasına emir verdi.