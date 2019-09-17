Lojmana izinsiz girmekten dava okundu

Güzelyurt’ta 1974’te terk etmek zorunda kaldıkları evlerini yıllar sonra ziyaret eden anne-kız, evinin fotoğrafı çekmek istedi, ne olduğunu bile anlayamadan kendini karakolda buldu

Evrim KAMALI

Güzelyurt’ta 74 sonrası terk etmek zorunda kaldıkları evlerini fotoğraflamaya çalışan Maria Hadjıkyrıakou ve Georgia Hadjıkakou evlerinin askeri bölgede kalmasından ötürü, “Askeri bölgede fotoğraf çekmek” suçu işledikleri gerekçesi ile tutuklandı.

Aleyhinde “Lojmana izinsiz girmek” suçundan dava okunan anne – kız, mahkemeye çıkarılmadan serbest kaldı