Metin teminatla serbest kaldı

Gece kulübündeki konsomatrisi kendisi ile sohbet etmek istemediği gerekçesi ile ciddi şekilde döven Levent Metin aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Evrim KAMALI

Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde, kendisi ile sohbet etmek istemeyen konsomatrisi ciddi şekilde döven zanlı Levent Metin dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Cennet Okur, zanlı Levent Metin’in 8 Eylül 2019 tarihinde, saat 01.30 sıralarında Alayköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünde kendisi ile sohbet etmek istemediği gerekçesi ile kulüp çalışanı T.T’yi ciddi bir şekilde dövdüğünü söyledi.

Polis, T.T’nin aynı gün Lefkoşa’da özel bir hastanede müşahede altına alındığını, zanlının ise aranan kişi ilan edildiğini söyledi. Polis memuru Cennet Okur, zanlının 14 Eylül 2019 tarihinde, Girne’de polise teslim olduğunu ve gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi.

Polis olayla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve KKTC vatandaşı olan zanlının yurtdışında yaşadığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 3 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 40 bin TL’lik nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.