Surlariçi sahipsiz

Tarihi dokusuyla başkent Lefkoşa’da turistlerin olduğu kadar son zamanlarda vatandaşlarında ciddi bir yer alan Surlariçi plansızlığa kurban ediliyor

HERKES AYRI TELDEN: Sayısız binada “satılık” ve “devren kiralık” tabelaları dikkat çekerken, plansı büyüme nedeniyle Lefkoşa Surlariçi sakinleri huzursuz. Tarihi dokusu korunmayan Surlariçi’nde, emlak sahipleri de ciddi hatalar yapıyor. Surlariçi’nde çok sayıda mülkü bulunan Vakıflar İdaresi başka, kenti yönetiminden Lefkoşa Türk Belediyesi ise başka kararlar alıyor

DÜZENSİZLİK CAN YAKIYOR: Surlariçi’ndeki emlak sık sık el değiştirirken, son zamanlarda bar- pub ve cafelerdeki artış dikkat çekiyor. Ancak, bu yatırımlar da beraberinde başka huzursuzluğu getiriyor. Surlariçi’ndeki mahallelerde ev ve cafe sahipleri karşı karşıya geliyor

ÇEKİM MERKEZİ: Surlariçi, aynı anda hem Müslüman hem de Hıristiyanlar için bir çok tarihi yapıyı içinde barındırıyor. Tarihi Surlariçi, Osmanlı’dan önce de özellikle Lüzinyanlar’ın merkezi konumundaydı. Bu nedeniyle her gün yüzlerce turist, sırf Surlariçi’ndeki tarihi eserleri incelemek için adaya geliyor

ESNAF RAHATSIZ: Plansızlık bir yandan, ilgisizlik de diğer yandan bir araya gelince, Surlariçi’ndeki esnaf şikayetleri de arttı. Bir çok insan Surlariçi’ni terk ederken, var olan yatırımlar da yeni sorunlar doğuruyor. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Surlariçi’nin “tepeden tırnağa planlanacağı” bir icraat bekliyor

Hasan DÜZGÜN

Başkent Lefkoşa’nın tarihini yansıtan Lefkoşa Surlariçi, plansız büyümenin sıkıntılarını yaşıyor. Çok sayıda firma, artan emlak ücretleri nedeniyle Surlariçi’ni terk ediyor.

Sayısız binada “satılık” ve “devren kiralık” tabelaları dikkat çekerken, plansız büyüme nedeniyle Surlariçi sakinleri huzursuz.

Tarihi dokusu korunmayan Surlariçi’nde, emlak sahipleri de ciddi hatalar yapıyor. Surlariçi’nde çok sayıda mülkü bulunan Vakıflar İdaresi başka, kenti yönetmesi gereken Lefkoşa Türk Belediyesi ise başka kararlar alıyor.

Plansızlık can yakıyor

Surlariçi’ndeki emlak sık sık el değiştirirken, son zamanlarda bar- pub ve cafelerdeki artış dikkat çekiyor. Ancak, bu yatırımlar da beraberinde başka huzursuzluğu getiriyor. Surlariçi’ndeki mahallelerde ev ve cafe sahipleri karşı karşıya geliyor. Düzensizlik nedeniyle özellikle gürültü ve kirlilik ev sahiplerini rahatsız ediyor.

Üniversiteler geliyor

Surlariçi’ne kısa sürede bir üniversite açılırken, yenisi için de çalışmalar başladı. Üniversitelere yapılan yatırım, kısa sürede emlak fiyatlarında da ciddi bir artışa neden olabilir.

Ayrıca, trafik açısından da Surlariçi adeta bir çıkmaz yaşıyor. Belli başlı bölgeler yayalaştırılırken, trafik ana caddelere kaydı. Bu da belli saatlerde ciddi trafik sıkışıklığı yaşanmasına neden oluyor.

Park yeri 10 TL

Trafikteki sıkışıklık, park yerlerine olan ilgiyi de artırdı. Denetimsiz olan park yerlerinde bir araç için ne kadar kaldığına bakılmaksızın, en az 10 TL park ücreti alınıyor.

Bir çok park yerinde, vatandaşlara makbuz- fatura dahi verilmiyor. Belediyenin en çok aldığı şikayetlerden biri de bu alandaki denetimsizlik.

Turistler için çekim merkezi

Surlariçi, aynı anda hem Müslüman hem de Hıristiyanlar için bir çok tarihi yapıyı içinde barındırıyor. Tarihi Surlariçi, Osmanlı’dan önce de özellikle Lüzinyanlar’ın merkezi konumundaydı. Bu nedeniyle her gün yüzlerce turist, sırf Surlariçi’ndeki tarihi eserleri incelemek için adaya geliyor.

Ancak, plansızlık bu alanda da kendini gösteriyor. Turistler için çok ciddi barınma, tuvalet ve yemek sıkıntıları yaşanıyor.

Yatırımcıların bu alanda da teşvik edilmesi gerekirken, bireysel bazı yatırımlar dışlında, planlı bir yatırım ortada yok.

Kanber: Surlariçi Lefkoşa’nın çekim merkezi

Konuyla ilgili Havadis’e konuşan Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, Surlariçi’nin Lefkoşa’nın çekim merkezi olduğunu söyledi. Arasta bölgesinde uygulanan yayalaştırma projesiyle birlikte birçok işletmecinin bölgeye yatırım yapmaya başladığını söyleyen Kanber,bu yatırımların devlet tarafından oradaki iş çeşitliliğini arttırmaya yönelik teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.