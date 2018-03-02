Akdoğan davası nisana kaldı

Akile Nacisoy Akdoğan’ı öldürmekle yargılanan Yaşar Akdoğan’ın davası evrak tartışması nedeniyle istinafa taşındı, davanın ağır cezada görüşülmesine başlanamadı

Devrim DEMİR

Girne’de 2016 yılında evinin balkonundan düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Akile Nacisoy Akdoğan’ın ölümü ile ilgili “Taammüden adam öldürme” suçlaması getirilen eşi Yaşar Akdoğan, Aralık ayında Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesine rağmen davanın görüşülmesine henüz başlanamadı.

Alt mahkemede Akdoğan’ın avukatı Boysan Boyra, Kıdemli Savcı Erdinç Akyener’in mahkeme kararı ile tanık kürsüsüne çıkarılarak elindeki tüm tanık ifadelerini mahkemeye sunmasını talep etmişti.

Kıdemli Savcı Erdinç Akyener, bu talebin yasalara aykırı olduğunu belirterek itirazda bulunmuştu.

Talebinin alt mahkemede kabul edilmemesi üzerine Boyra, davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesi kararını istinaf ederek Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

İstinaf dosyası görüşülmek üzere 29 Mart tarihine ertelenirken, Yaşar Akdoğan dün yine Girne Ağır Ceza Heyeti huzurundaydı.

Boyra hazır değildi

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görüşülmek üzere ertelenen cinayet duruşmasında sanık Yaşar Akdoğan’ın avukatı Boysan Boyra hazır değildi.

Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, Akdoğan’ın itham edilmesi için davayı 3 Nisan tarihine erteleyerek oturumu kapattı.