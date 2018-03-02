Adaya girerken yakalandı

Bir üniversite kampusunda görevli hemşirenin telefonunu çalarak adadan çıkış yapan Aylin Öztürk, 4 ay sonra ülkeye giriş yaparken tutuklandı

Gazimağusa’da 2017 yılının Ekim ayında üniversite kampusunda görevli hemşirenin vep telefonunu çalarak KKTC’den çıkış yapan 21 yaşındaki Aylin Öztürk, dönüşünde polis tarafından tutuklandı. Aylin Öztürk dün sabah Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarılarak ileride yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Tahkikat tamamlandı

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli Polis Memuru Şükrü Hafız mahkemedeki ifadesinde zanlının 13.10.2017 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki Sağlık Merkezi’nde görevli hemşire Tülay Akbaşak’a ait cep telefonunu çaldığını ve 18 Ocak’ta yurt dışına çıkdığını anlattı.

Polis memuru Hafız, teknik takip sonrası zanlının isminin 21 Ocak’ta tespit edildiğini, d tutuklama kararının çıkartıldığını ve önceki gün adaya giriş yaparken tutuklandığını belirtti. Hafız, gönüllü ifade vererek suçunu kabul den zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Yurt dışına çıkışı yasaklandı

Ceza Davaları Yargıcı Gökan Asafoğulları şahadetleri dinledikten sonra zanlı Aylin Öztürk’ün hafta da 1 kez en yakın polis karakoluna giderek imza vermesine , tüm seyahat belgelerine el konulmasına ve işlediği suçtan ötürü ileride tekrar yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılmasına karar verdi.