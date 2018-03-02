Felaketin eşiğinden döndüler

Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda, sığınmalı kavşaktan durmadan çıkan kiralık arabanın neden olduğu kazada 6 kişi yaralandı

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda DAÜ’ye dönülen kavşak civarındaki kaza kiralık aracın TIR’ın önünü tıkaması sonucu meydana geldi. Kazaya yolda seyrede 3’üncü bir araç da karıştı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Gazimağusa – Lefkoşa ana yolunda seyreden Ahmet Mesut yönetimindeki NG 892 Z plakalı salon araç, Gazimağusa istikametinden gelip Tantura Kavşağı diye bilinen kavşakta sığınmalı çembere girip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden tekrar Gazimağusa istikametine dönünce, o sırada Lefkoşa istikametinden gelen İbrahim Bezgin’in kullandığı TPT 949 plakalı tır aracın önünü tıkadı.

İki aracın çarpması sonucu savrulan tır, o sırada DAÜ – Gazimağusa yolundan gelip anayola girmek için kavşakta bekleyen İsmail Saygılı yönetimindeki LG 642 plakalı salon araca çarptı.

Kazada hafif yaralanan LG 642 plakalı araç sürücüsü İsmail Saygılı ve aynı araçta bulunan İrfan Meteci ile NG 892 Z plakalı araç sürücüsü Ahmet Mesut ve yolcular Faries Zavein, Tareg Mahmut Ahme Alsahi ve Emran Arar kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından kontrol altına alındı.

Görgü tanıklarına korkulu anlar yaşatan kaza sırasında TIR’daki çakıllar yola döküldü, trafik aksadı.