Hollywood Reporter’dan Pamela McClintock, seyircilerin “kötü eleştirileri umursamıyor gibi göründüğünü” yazdı.

Film eleştirmeni, bir video oyununa dayanan film için şimdiye kadarki en iyi açılış ve 2023’ün şimdiye kadarki en iyi açılışı da dahil olmak üzere birçok rekor kırdığını söyledi.

Medya analitik şirketi Comscore analisti Paul Dergarabedian “Bu, yakın geçmişteki en büyük gişe performanslarından biri ve kesinlikle gösterim öncesi tüm tahminleri alt üst ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Variety filmin “zaten yüksek olan beklentileri ezip geçtiğini” vurgularken, Screen Daily Hollywood yöneticilerinin dünya pandemiden çıkarken endişeli olduğu bir dönemde “aile filmlerine olan talebi gösteren başarılı bir açılış yaptığını” söyledi.

Küresel gişe rakamları 2022 için Covid öncesi seviyelere göre yüzde 35 düşüş gösterdi.

Filmle ilgili bir değerlendirmede New York Times gazetesi, “Aile filmleri Hollywood açısından güvenilir ölçüde geri mi döndü?” sorusunu sordu ve “Stüdyo yöneticileri ve sinema salonu sahipleri hafta sonu boyunca ‘İşte bu!’ diye bağırırken neredeyse takla atıyorlardı” ifadesini kullandı.