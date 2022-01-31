Sunucu Türleri Nelerdir? | Sunucu Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Sunucu (Server), ağ üzerinde bulunan bilgi ve programları çeşitli kullanıcılara dağıtarak paylaştıran yazılım, istemci veya donanım olarak adlandırılmaktadır. Sunucu bir diğer ifade ile bilgisayar üzerindeki ağlarda, ağı paylaşan kişilerce ortak paylaşımların sağlandığı kaynak altyapısını oluşturan bir bilgisayar birimidir.

Sunucu türleri kullanım alanlarına göre kategorilere ayrılmıştır. Sunucunun hitap edeceği kullanıcı sayısı ve hizmet kapasitesi de kategorize edilmesinde etkili olan özelliklerdir. Bir ağ içerisinde birden fazla sunucunun da kullanılabilmesini mümkün hale getiren sunucu türleri; VPS server, VDS sunucu, kurumsal sunucu, dedicated sunucu ve çeşitli amaçlara hizmet eden sunucular (oyun, veri tabanı, iletişim sunucuları gibi) olmak üzere genel olarak bahsedilen alt başlıklarda incelenmektedir.

Sunucu türlerinin seçiminde performans oldukça önemlidir. Natro sunucu modelleri, yüksek performanslı, geniş ram ve disk kapasitesine sahip, uyumlu işlemci desteği sağlayan özellikleriyle önde gelen sunucu markalarındandır.

VPS Server

VPS (Virtual Private Server) server, sanal özel sunucuları ifade etmektedir. Bir sunucuya ait kaynakların bölümlere ayrılmasında görev alan VPS sunucular, VDS sunuculara kıyasla daha uygun fiyatlıdır. Kullanıcıların belirli depolama ve bellek alanı mevcuttur. VPS server ziyaret sayısı ve trafiği orta düzeydeki web sitelerinde kullanılmaktadır. VPS kullanan web sitelerine sunucu kaynaklarını ölçeklendirme olanağı sunmaktadır.

Natro, VPS server ile DDoS koruması ve kontrol paneli ücretsiz olarak sunulmaktadır. Mini, Small, Medium, Large, Pro, Pro+, Ultra, Ultra+ model VPS sunucuları, özelliklerine ve ihtiyaca göre 8 ayrı paket şeklinde hazırlanmıştır. 1 Terabayta kadar uzanan SSD Disk kapasitesi ve 16 Core işlemcisiyle Ultra+ paketi oldukça rağbet gören Natro sunucu hizmetlerindendir.

VDS Sunucu

VDS (Virtual Dedicated Server) sunucu, sanal atanmış sunucuları ifade etmektedir. VDS serverlerin temel görevi, ağ kullanıcıları için web uygulamaları sağlamak ve dağıtmaktır. Bunun yanı sıra özel (dedicated) bir kaynak yazılım seti de sunmaktadır. VDS sunucular diğer kullanıcılarla kontrollü olarak paylaşma imkanı oluşturarak fazla kullanıcı sayısı barındırmaz.

Natro VDS server ile bulut depolama sisteminden ve dedike (özel) kaynaklardan yararlanılarak gelişmiş bir sunucu yazılımı sunulmaktadır. Pro, Pro+, Ultra, Ultra+ model VPS sunucuları, özelliklerine ve ihtiyaca göre 4 ayrı paket şeklinde hazırlanmıştır. 64 GB kadar uzanan Ram boyutu, kesintisiz ve geliştirilebilir bir altyapı sağlamaktadır.

Dedicated Server

Dedicated server, tüm sunucu işlemleri ve hizmetlerinin tek bir kişi tarafından kiralanmasını ifade etmektedir. Dedicated server, sunucu paketleri arasından kullanılacak alana uygun olarak seçilen ve ihtiyaca yönelik işletim sisteminin ayarlanabildiği bir hizmet sunmaktadır. Sunucu paketinde belirlenecek olan Ram, CPU, İşlemci, Raid ve ücret aralığı ile yapılandırılabilir paketlere erişmek mümkündür.

Natro sunucuları arasında Dedicated server özelliklerinin ayarlanması ve ihtiyaca göre sunucu performansının belirlenerek uygun bir sunucu paketi oluşturulması için, hızlı ve kolay bir şekilde destek ekibiyle iletişime geçilebilmektedir.

Dedicated sunucularda kontrol paneli (CyberPanel) paket içerisinde ücretsiz şekilde tanımlanmaktadır. Web sitelerin yönetimlerini ve takip edilebilmesini kolaylaştıran kontrol panelleri de kişiselleştirilebilmektedir.

8 farklı IP adresinin sağlandığı Dedicated sunucular, 1 iş günü içerisinde teslim edilerek ücretsiz kurulum imkanı sağlamaktadır. Konfigüre edilebilen Natro Dedicated server paketleri yeni sürüm performanslara sahip olmakla beraber, Natro sunucular arasında en çok tercih edilen hizmetlerdendir.

Kurumsal Sunucu

Kurumsal sunucu, özel çalışma ve projeler için geliştirilmiş, yüksek kaynaklı, üstün özellikli ve esnek sunucuları ifade etmektedir. Kurumsal sunucularda kaynaklar maksimum hızda paylaşılabilmektedir. Gelişmiş sunucu desteği sunan kurumsal server ile kullanıcılara tam sunucu kontrolü verilmektedir. Kurumsal sunucular için en çok ihtiyaç duyulan kesintisiz network altyapısı, yedekli olacak şekilde pakete dahil edilerek aralıksız çalışma hizmet sunulmuştur.

8 disk kullanma özelliğini destekleyen RAID ile yüksek veri boyutlarını yedeklemek kolaylaştırılmıştır. 1536 GB Ram, 10.000 GB trafik bağlantı hızı, 2 x 480 GB SSD Disk kapasitesi ile kurumsal projelerde kullanıma son derece yeterli kurumsal sunucu paketleri, talep edilen ek hizmetler ile özelleştirilebilir.

10 Core, 12 Core, 16 Core, 20 Core ve 24 Core model kurumsal sunucular, özelliklerine ve ihtiyaca göre 5 ayrı paket şeklinde hazırlanmıştır. İkinci işlemci ile desteklenebilen kurumsal sunucularla, performans gücü istenilen oranda arttırılabilmektedir. Firma ve şirketler için ideal hizmet paketi sunan Natro Kurumsal Server, makul fiyatlarıyla küçük, orta ve büyük tüm kurumsal müşterilere hitap etmektedir.

Sunucu Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

Sunucu fiyatlarının belirlenmesinde marka, model, paket ekleri, sağlanan altyapı ve diğer server özellikleri rol oynamaktadır. Sunucular için oluşturulan fiyatlarda etkili standartlar aşağıdaki gibidir:

CPU (İşlemci) hızı; bir sunucunun sağladığı CPU yani işlemci gücü 1, 4, 8 ve 16 CPU olmak üzere çeşitli hızlarda bulunmaktadır. Sunucu paketinde yer alan CPU performansına göre fiyat aralığı farklılık göstermektedir.

Ram kapasitesi; bir sunucunun sağladığı maksimum Ram kapasitesi 1 GB, 8 GB ve 32 GB olmak üzere çeşitli veri tutma kapasitelerinde bulunmaktadır. Sunucu paketinde yer alan Ram performansına göre fiyat aralığı farklılık göstermektedir.

Disk kapasitesi; bir sunucunun sağladığı Disk kapasitesi 50 GB, 200 GB, 300 GB, 600 GB ve 1 TB olmak üzere çeşitli kapasitelerde bulunmaktadır. Sunucu paketinde yer alan Disk performansına göre fiyat aralığı farklılık göstermektedir.

Trafik hızı; bir sunucunun sağladığı sabit trafik hızı, sunucunun kullanıldığı web sitelerin yüklenme süresi, veri çekilme ve işleme süresi server için en önemli özelliklerden biridir. Trafik hızının yüksek seviyelerde olması sunucu fiyatında artış göstermektedir.

Donanım ve Network uptime oranı; sunucuya ulaşma seviyesi %95 ve üzeri olması durumunda fiyatı etkileyen bir diğer kriter de çalışma süresi (uptime) ve performansıdır.

Kaynak; Server paketlerinde geliştirilebilir kaynak modelleri, ihtiyaç doğrultusunda arttırılabilecek kaynak altyapısı fiyatı etkileyen bir diğer kriterdir.

Satış sonrası hizmetler; markaya ait olan tüm paketlerin ve tüm müşterilerin dahil edildiği satış sonrası hizmetler kapsamında hem memnuniyet hem de fiyatlandırma doğrudan etkilenmektedir. (Ücrete dahil olan garanti durumu, güncelleme hizmetleri, arıza/bakım hizmeti vb.)

En Uygun Sunucu Fiyatları için: Natro

Sunucuların özellikleri, kapasiteleri ve performans güçleri arttıkça fiyatları da değişkenlik göstermektedir. Natro sunucuların tamamı piyasadaki en uygun fiyatlı yazılım ücretlerine sahiptir. Tüm Natro serverlerde sınırsız olarak 100 Megabit trafik hızı bulunmaktadır. Bunlara ek Natro sunucu servisleri kiralama ve hizmet kalitesi, ücretsiz kurulum ve 7/24 istemci desteği ile hem fiyat hem de performans açısından benzersizdir. adır. Bunlara ek Natro sunucu servisleri kiralama ve hizmet kalitesi, ücretsiz kurulum ve 7/24 istemci desteği ile hem fiyat hem de performans açısından benzersizdir.

Veri depolama yeterliliği ve üstün yönetim özellikleri sayesinde sunucuların tam kontrolünün kullanıcılarda olduğu hizmetler, Natro’nun diğer markalara kıyasla ayırt edici niteliklerindendir.

Natro müşteri ihtiyaçlarını tespit ederek en uygun sunucu fiyatları sunar. Hem hesaplı hem de güvenilir bir altyapı sistemine sahip Natro serverlerde kiralama süresince hiçbir aksaklık yaşanmamaktadır. Kiralama sürecinin başında belirlenen sabit paket tutarı, kiralama süresinin bitiminde sürpriz ücretlerle karşılaşmamanızı sağlar. Birçok yönden avantajlı Natro server fiyatlandırmalarındaki fırsatları kaçırmamak için Natro üyeliğine kolaylıkla sahip olabilirsiniz.

Sektördeki en güvenilir firmalardan biri olan Natro sunucuların tamamında donanım garantisi bulunmaktadır. Cihazlarda yaşanacak olası arızalarda yenisi ile değiştirme çözümüne gidilmektedir. Hem kurumsal hem özel sunucuların sağlayıcısı Natro ile en iyi fiyatlara en iyi hizmet beklentisi karşılanmaktadır.